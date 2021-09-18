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لماذا دخل كل فريق بـ 5 لاعبين فقط في مباراة النصر الاتحاد؟.. “كملها” كلمة السر

لماذا دخل كل فريق بـ 5 لاعبين فقط في مباراة النصر الاتحاد؟.. “كملها” كلمة السر
http://almnatiq.net/?p=1031258
محررو المناطق:

في مشهد رياضي نادر، دخل فريقي النصر والاتحاد أرضية الملعب غير مكتملي اللاعبين وذلك تعاونًا مع حملة وزارة الصحة “كملها” وتحفيزًا للمجتمع لأخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وانتهي الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم، حيث احرز اللاعب عبدالرحمن العبود هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة الـ10 في مرمي النصر، في مبارة الكلاسيكو.

ونجح اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر في إدراك هدف التعادل في مرمي الاتحاد في الدقيقة 37، من المباراة المقامة في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلقت منذ قليل، مباراة كلاسيكو المملكة بين فريقي النصر والاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علي ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وتأتي المباراة في وقت مهم للطرفين، حيث يأمل الاتحاد في مواصلة سلسلة انتصاراته، التي بدأت من الجولة الثانية، حيث يسعي الاتحاد الي الوصول إلي النقطة رقم 12 والانفراد بصدارة الدوري.

بينما يسعي النصر الي مواصلة حصد النقاط والوصول الي النقطة التاسعة من أجل مواصلة المنافسة علي قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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