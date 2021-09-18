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استشاري يكشف الفرق بين المناعة بعد التطعيم والإصابة بـ«كورونا» (فيديو)  

استشاري يكشف الفرق بين المناعة بعد التطعيم والإصابة بـ«كورونا» (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1031260
محررو المناطق:

كشف الدكتور عوض العمري، استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، عن الفرق بين المناعة المكتسبة بعد التطعيم بلقاح كورونا، والمناعة الطبيعية عقب الإصابة بالفيروس.

وقال العمري في مقابلة مع برنامج “MBCفي أسبوع” إن هناك فرقين جوهريين بين المناعة بعد الإصابة، والمناعة بعد التطعيم”، مشيرًا إلى أن المناعة بعد التطعيم تستمر على الأقل من 6 إلى 8 أشهر.

وأضاف أن المناعة بعد التطعيم تمنع الإصابات الشديدة والحالات الخطيرة والوفيات، وظهر ذلك جليًا في جميع أنواع اللقاحات، موضحًا أنها مناعة ثابتة في أغلب الدراسات لأننا نعطي جرعة ثابتة من اللقاح.

وأشار العمري إلى أن المناعة بعد الإصابات، لا توجد دراسات تثبت أنها تستمر بنفس الزخم من 6 إلى 8 شهور، وتعتمد على مقدار الإصابة، عندنا 80% إصابات خفيفة و20% متوسطة وخطيرة.

 

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