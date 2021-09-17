التعليم تنشر جداول الحصص اليومية لجميع المراحل في الأسبوع الرابع

محررو المناطق

نشرت وزارة التعليم جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات عين على تردد “عربسات” 12437.

وأكدت أن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة سيبدأ في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/OEPqai6WU6 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

وهيأت وزارة التعليم 23 قناة تعليمية “عين الفضائية” لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في “يوتيوب” للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/xt6X1Uj7vy — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/Xz0SneMrky — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/z5ea9QgJFn — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/vzOXirISqI — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/9MmPkJkOLq — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/JensKLTa1Z — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/bT1q3MEsiI — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع الرابع، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/zBARahoVs3 — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) September 18, 2021