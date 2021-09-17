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التعليم تنشر جداول الحصص اليومية لجميع المراحل في الأسبوع الرابع

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية لجميع المراحل في الأسبوع الرابع

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التعليم تنشر جداول الحصص اليومية لجميع المراحل في الأسبوع الرابع

التعليم تنشر جداول الحصص اليومية لجميع المراحل في الأسبوع الرابع
وزارة التعليم السعودية
http://almnatiq.net/?p=1031262
محررو المناطق

نشرت وزارة التعليم  جدول الحصص اليومية لدروس جميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية من الأسبوع الرابع للفصل الدراسي الأول، عبر قنوات عين على تردد “عربسات” 12437.

وأكدت أن جدول الحصص اليومي لدروس  الصفوف الابتدائية، والتربية الخاصة سيبدأ في بث مباشر من السابعة صباحًا، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وهيأت وزارة التعليم 23 قناة تعليمية “عين الفضائية” لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في “يوتيوب” للرجوع لها في أي وقت؛ حيث يمكن للطالب الذي لا يتوافر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437/ عمودي 27500).

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