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رياح نشطة وسحب رعدية.. حالة الطقس ليوم غٍد الأحد على المملكة

رياح نشطة وسحب رعدية.. حالة الطقس ليوم غٍد الأحد على المملكة
الأرصاد الجوية
http://almnatiq.net/?p=1031275
محررو المناطق:

توقع المركز الوطني الأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غٍد الأحد ، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة الأتربة والغبار، وتحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

كما توقع أن تنشط الرياح السطحية التي تثير الغبار على أجزاء من مع فرصة تكون السحب الرعدية وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا، مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير، وكذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وتسَّجل أعلى درجات الحرارة في مناطق المملكة في مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ 43 درجة مئوية، فيما تسجل السودة 13 درجة.

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