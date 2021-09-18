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أبوظبي تلغي فحوصات كورونا لدخولها

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أبوظبي تلغي فحوصات كورونا لدخولها

أبوظبي تلغي فحوصات كورونا لدخولها
http://almnatiq.net/?p=1031281
المناطق - وكالات:

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي وقف استخدام السوار الإلكتروني للحجر المنزلي للقادمين من السفر والمخالطين لحالة إيجابية، ابتداًء من غد الأحد.

و ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم السبت، يقتصر استخدام السوار الإلكتروني على الحالات الإيجابية، مشيرة إلى أن القرار يأتي مع تعزيز الإجراءات الاحترازية في الإمارة.

واعتمدت اللجنة استمرار التقيد بتطبيق الحجر المنزلي وإجراء الفحوصات المطلوبة في مواعيدها بالاعتماد على المسؤولية الذاتية، كما اعتمدت تفعيل الرقابة من خلال الأنظمة الصحية لتعزيز الالتزام بالإجراءات المعتمدة، وتحويل المخالفين إلى النائب العام.

 

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