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“هنريكي” يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثالث في مرمي النصر (فيديو)

“هنريكي” يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثالث في مرمي النصر (فيديو)

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الرياضة

“هنريكي” يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثالث في مرمي النصر (فيديو)

“هنريكي” يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثالث في مرمي النصر (فيديو)
كورنادو
http://almnatiq.net/?p=1031284
محررو المناطق:

عزز اللاعب برونو هنريكي تقدم الاتحاد بهدف ثالث علي حساب النصر، في الدقيقة 89 في المباراة المقامة بينهم في الجولة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستهل فريق الاتحاد الشوط الثاني بهدف في مرمي النصر ليتقدم بهدفين مقابل هدف، سجله اللاعب كورنادو عند الدقيقة 63.

وانتهي الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم ، حيث احرز اللاعب عبد الرحمن العبود هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة الـ10 في مرمي النصر، في مبارة الكلاسيكو.

ونجح اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر في إدراك هدف التعادل في مرمي الاتحاد في الدقيقة 37، من المباراة المقامة في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وانطلق منذ قليل، مباراة كلاسيكو المملكة بين فريقي النصر والاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، علي ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الخامسة من الدوري.

وتأتي المباراة في وقت مهم للطرفين، حيث يأمل الاتحاد في مواصلة سلسلة انتصاراته، التي بدأت من الجولة الثانية، حيث يسعي الاتحاد الي الوصول إلي النقطة رقم 12 والانفراد بصدارة الدوري.

بينما يسعي النصر الي مواصلة حصد النقاط والوصول الي النقطة التاسعة من أجل مواصلة المنافسة علي قمة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

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