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الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد (فيديو)  

الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد (فيديو)  

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الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد (فيديو)  

الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد (فيديو)  
نظام التكاليف القضائية
http://almnatiq.net/?p=1031289
محررو المناطق:

كشف عبد الكريم الشمري المحامي والقاضي السابق، عن الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية.

وقال الشمري في مداخلة هاتفية مع برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” إن نظام التكاليف القضائية سوف يحد من الدعاوى “الكيدية والصورية”، مشيرًا إلى أن هناك فئات مستثناة.

وأضاف الشمري، أن الاستثناءات تشمل “الدعاوى الجزائية وهي في الغالب تتضمن الحق العام وحق الدولة وأيضا حق ولي الأمر في إيقاع العقوبات، مؤكدا أنها معفاة من أي رسوم أو ليس فيها رسوم في الأساس، بالإضافة إلى إعفاء قضايا الأحوال الشخصية.

واستطرد الشمري:” من الأمور المستثناة “قضايا ديوان المظالم وهي متعلقة بالأفراد ضد الجهات الحكويمة وشبه الحكومية”، وكذلك “دعاوى الإفلاس ومنها الشركات المتعثرة التي تعاني أزمات مالية”.

ونشرت  جريدة “أم القرى”، أمس الجمعة، تفاصيل نظام التكاليف القضائية الجديد في المملكة.

 

 

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