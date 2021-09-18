الاتحاد يمطر شباك النصر بثلاثية ويتربع علي قمة الدوري منفردًا 

محررو المناطق:

انتهت مباراة كلاسيكو المملكة بين فريقي النصر والاتحاد، بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد علي ملعب “مرسول بارك”، في إطار الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

ونجح الاتحاد في حصد الثلاث نقاط والوصول الي النقطة 12 لينفرد بصدارة الدوري.

وانتهي الشوط الأول من مباراة النصر والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهم ، حيث احرز اللاعب عبد الرحمن العبود هدف التقدم لفريق الاتحاد في الدقيقة الـ10 في مرمي النصر، في مبارة الكلاسيكو.

ونجح اللاعب سلطان الغنام لاعب النصر في إدراك هدف التعادل في مرمي الاتحاد في الدقيقة 37، من المباراة المقامة في إطار دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستهل فريق الاتحاد الشوط الثاني بهدف في مرمي النصر ليتقدم بهدفين مقابل هدف، سجله اللاعب كورنادو عند الدقيقة 63.

وعزز اللاعب برونو هنريكي تقدم الاتحاد بهدف ثالث علي حساب النصر، في الدقيقة 89 في المباراة المقامة بينهم في الجولة الخامسة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وقبل النهاية بدقائق نجح هارون كمارا في إضافة الهدف الرابع.