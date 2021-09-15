فيديو يوثق كارثة لعامل بمغسلة سيارات أثناء محاولته تغيير مكان إحدى المركبات

محررو المناطق:

وثق مقطع فيديو محاولة فاشلة لركن إحدى المركبات، من قبل عامل بمغسلة سيارات، حيث انتهى الأمر بكارثة بعد أن فقد السيطرة على مركبة دفع رباعي واصطدم بعدد من السيارات المتوقفة في المكان.

وأظهر مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اندفاع السيارة فجأة واصطدامها بالمركبات الأخرى.

وبحسب ما كشف الفيديو فإن العامل لا يجيد القيادة حيث ظل يضغط على البنزين ولم يعرف كيف يوقف المركبة، مشيرًا إلى أنه حطم العديد من السيارات خلال محاولته نقل المركبة التي كان يستقلها.