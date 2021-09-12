الأهلي ينهي عقده مع البرازيلي “باولينيو” بالتراضي ويكشف السبب

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أعلن النادي الأهلي إنهاء علاقته باللاعب البرازيلي “باولينيو” بالتراضي بين الطرفين، اليوم السبت.

وأكد الأهلي في بيان رسمي، أن الإدارة برئاسة ماجد النفيعي أنهت إجراءات فسخ عقد باولينيو بالتراضي.

وأضاف البيان، أنه جاء هذا القرار نظرًا لظروفه الطارئة التي تحدث بها اللاعب مع إدارة النادي مؤخرًا، ما انعكس على أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا خلال الجولات الماضية، مبديًا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.

وشكرت إدارة النادي الاعب على الفترة القصيرة التي قضاها مع الفريق الأول.