رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد

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أكد رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين عدم صحة ماتم تداوله لوجود هجن تعود ملكيتها إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال “ابن حثلين” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض؛ ولا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، أو إسناد مهامها إلى أي مضمر، وغير صحيح ما يتم إثارته في أوساط ملاك الهجن ومواقع التواصل الاجتماعي”.