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رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد

رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد

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رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد

رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد
رئيس نادي الإبل
http://almnatiq.net/?p=1031318
محررو المناطق

أكد رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين عدم صحة ماتم تداوله لوجود هجن تعود ملكيتها إلى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال “ابن حثلين” في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “لا صحة لما يتم تداوله حول إنشاء مؤسسة هجن العارض؛ ولا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها إلى ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل، أو إسناد مهامها إلى أي مضمر، وغير صحيح ما يتم إثارته في أوساط ملاك الهجن ومواقع التواصل الاجتماعي”.

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