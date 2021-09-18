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خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي

خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي

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خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي

خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي
http://almnatiq.net/?p=1031332
محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة عن عقد مؤتمر صحفي، لكشف مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض خلال المؤتمر المؤشرات الوبائية، مستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يتحدث خلال المؤتمر عبد الرحمن محمد الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، وياسر أحمد الحكمي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

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