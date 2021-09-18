احدث الأخبار

أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 
أبرز المواد
 خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي
محليات
 “الحرس الوطني” يعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية
المناطق
 40 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل خلال النصف الأول من عام 2021
محليات
 نبيل العبودي: وكيل أعمال اللاعب “جوفينكو” يقف خلف الضغوط على الهلال (فيديو)
الرياضة
 رئيس نادي الإبل: لا صحة لوجود هجن تعود ملكيتها لولي العهد
أبرز المواد
 فيديو يوثق كارثة لعامل بمغسلة سيارات أثناء محاولته تغيير مكان إحدى المركبات
أبرز المواد
 الأهلي ينهي عقده مع البرازيلي “باولينيو” بالتراضي ويكشف السبب
أبرز المواد
 استشاري يكشف الفرق بين المناعة بعد التطعيم والإصابة بـ«كورونا» (فيديو)  
أبرز المواد
 إقالة مدرب النصر مانو مينيزيس بعد الهزيمة الثقيلة من الاتحاد
أبرز المواد
 الفئات المستثناة من نظام التكاليف القضائية الجديد (فيديو)  
محليات
 الاتحاد يمطر شباك النصر بثلاثية ويتربع علي قمة الدوري منفردًا 
أبرز المواد
أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 

أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 

أبرز المواد
خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي

خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي

محليات
“الحرس الوطني” يعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

“الحرس الوطني” يعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

المناطق
40 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل خلال النصف الأول من عام 2021

40 ألف مراجع لعيادات مستشفى محايل خلال النصف الأول من عام 2021

محليات

أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 

أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 
3 مدربين للنصر
http://almnatiq.net/?p=1031342
المناطق_ وكالات

سقط مدرب النصر البرازيلي مانو مينيزيس، في فخ الاتحاد عقب الهزيمة المدوية بثلاث أهداف مقابل هدف هدف واحد ليكون ثالث مدربي النصر الذين يسقطون في الاختبار الاتحادي، خلال العام الثالث على التوالي، حيث سبقه البرتغالي روي فيتوريا، ثم الكرواتي ألين هورفات.

وبسط الاتحاد قبضته على الدربي منذ الدور الثاني من مسابقة الدوري عام 2018-2019، وتحديداً في مواجهة الدور الثاني، التي نال نقاطها الاتحاد بنتيجة 3-2، ثم عاد بعد أيام ليطيح بالنصر ويقصيه من دوري كأس الملك بنتيجة 4-2، وفي المبارتين كان البرتغالي فيتوريا مدرباً للنصر.

وبعدها تعادل الاتحاد مع النصر ذهاباً في الدوري بنتيجة 1-1، وفي الإياب بالنتيجة ذاتها وكلاهما كذلك تحت قيادة فيتوريا، وفي أولى مباريات الدور الأول من موسم 2020-2021، تعادلا 1-1 أيضاً بإشراف الكرواتي ألين هورفات.

وفي الإياب عاد الاتحاد لتسجيل الفوز في افتتاح لقاءاتهما على ملعب مرسول بارك 2-1 في آخر مواجهات الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي سجل أصفر جدة انتصار عريض، كان سيصل إلى 4-1 لولا أن الحكم ألغى الهدف في آخر لحظة، ليُنهى المباراة بنتيجة 3-1، ليمني البرازيلي مينيزيس بالخسارة الثانية توالياً.

روابط ذات صلة

إقالة مدرب النصر مانو مينيزيس بعد الهزيمة الثقيلة من الاتحاد

إقالة مدرب النصر مانو مينيزيس بعد الهزيمة الثقيلة من الاتحاد
“هنريكي” يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثالث في مرمي النصر (فيديو)

“هنريكي” يعزز تقدم الاتحاد بهدف ثالث في مرمي النصر (فيديو)
“كورنادو” يتقدم للاتحاد بالهدف الثاني علي حساب النصر بهدف رائع (فيديو)

“كورنادو” يتقدم للاتحاد بالهدف الثاني علي حساب النصر بهدف رائع (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*