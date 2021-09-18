أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 

المناطق_ وكالات

سقط مدرب النصر البرازيلي مانو مينيزيس، في فخ الاتحاد عقب الهزيمة المدوية بثلاث أهداف مقابل هدف هدف واحد ليكون ثالث مدربي النصر الذين يسقطون في الاختبار الاتحادي، خلال العام الثالث على التوالي، حيث سبقه البرتغالي روي فيتوريا، ثم الكرواتي ألين هورفات.

وبسط الاتحاد قبضته على الدربي منذ الدور الثاني من مسابقة الدوري عام 2018-2019، وتحديداً في مواجهة الدور الثاني، التي نال نقاطها الاتحاد بنتيجة 3-2، ثم عاد بعد أيام ليطيح بالنصر ويقصيه من دوري كأس الملك بنتيجة 4-2، وفي المبارتين كان البرتغالي فيتوريا مدرباً للنصر.

وبعدها تعادل الاتحاد مع النصر ذهاباً في الدوري بنتيجة 1-1، وفي الإياب بالنتيجة ذاتها وكلاهما كذلك تحت قيادة فيتوريا، وفي أولى مباريات الدور الأول من موسم 2020-2021، تعادلا 1-1 أيضاً بإشراف الكرواتي ألين هورفات.

وفي الإياب عاد الاتحاد لتسجيل الفوز في افتتاح لقاءاتهما على ملعب مرسول بارك 2-1 في آخر مواجهات الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي سجل أصفر جدة انتصار عريض، كان سيصل إلى 4-1 لولا أن الحكم ألغى الهدف في آخر لحظة، ليُنهى المباراة بنتيجة 3-1، ليمني البرازيلي مينيزيس بالخسارة الثانية توالياً.