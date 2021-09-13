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الأرصاد عن طقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

الأرصاد عن طقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق
http://almnatiq.net/?p=1031367
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

 

وأشار إلى أنه متوقع نشاط الرياح السطحية  قد تثير الغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير؛ كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

 

وأوضح التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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