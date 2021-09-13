الأرصاد عن طقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق

المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

وأوضح التقرير بأن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.