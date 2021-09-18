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الصحة تعتمد خطة للتحصين ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال

الصحة تعتمد خطة للتحصين ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال
http://almnatiq.net/?p=1031371
المناطق - الرياض:

كشفت مصادر عن اعتماد خطة من قبل مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، للتطعيم الموجه للتوسع في التغطية بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

 

وأشارت المصادر إلى أن الخطة ستشمل تنفيذ حملات ميدانية للوصول للمستهدفين وتطعيمهم في أماكن تواجدهم، خاصة بالقرى وسكن العمال والأماكن التي يصعب الوصول له، بحسب “الوطن”.

 

وأكدت وزارة الصحة أن نحو 50 % من السكان تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا والبالغ عددهم 17,639,908، في حين أكد مجلس شؤون الأسرة أن نحو 79.8 % من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

 

وكانت  وزارة الصحة قد أعلنت تسجيل 68 حالة مؤكدة وتعافي 77 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2373 حالة منها 361 حالة حرجة.

 

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546479 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 535450، فيما  تم تسجيل 5 وفيات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8656.

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