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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع

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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع
http://almnatiq.net/?p=1031393
المناطق - وكالات:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، آخر أسيرين فلسطينيين من بين الـ6 الفارين من سجن جلبوع، وهما أيهم كممجي ومناضل نفيعات.

 

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست” الإسرائيلية فإن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصرت منزلا في مدينة جنين، وطالبت سكانه بالخروج منه قبل وقت قصير من ورود أنباء عن الاعتقالات.

 

وأفادت مصادر عبرية بأن العسكريين الإسرائيليين اعتقلوا كذلك اثنين من مساعدي الأسيرين في مدينة جنين.

 

وأشارت المصادر إلى أن العملية لم تسفر عن إصابات في صفوف قوات الاحتلال  لكنها تعرضت لاعتداءات من قبل السكان المحليين الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة.

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