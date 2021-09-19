احدث الأخبار

هل يجب على الفتاة استئذان والدها عند الخروج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب
أبرز المواد
 هل يمكن مزج جرعات لقاحات كورونا؟.. “الصحة العالمية” تُجيب
أبرز المواد
 شاب ينقذ محتجزاً داخل السيل بـ”شيول” (فيديو)
أبرز المواد
 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع
أبرز المواد
 فيديو يرصد شهامة مقيم أنقذ طفلة من الموت بخزان مياه في حائل
أبرز المواد
 الأرصاد: تكوّن ضباب على محافظة ينبع
أبرز المواد
 الصحة تعتمد خطة للتحصين ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال
أبرز المواد
 الأرصاد عن طقس اليوم: رياح وأتربة وغبار على عدة مناطق
أبرز المواد
 أمانة الجوف تستعد لليوم الوطني بـ 6 آلاف علم وإضاءة خضراء
المناطق
 أخرهم مينيزيس.. 3 مدربين للنصر يسقطون في فخ الاتحاد 
أبرز المواد
 خلال ساعات.. الصحة تكشف مستجدات فيروس كورونا في مؤتمر صحفي
محليات
 “الحرس الوطني” يعلن نتائج القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية
المناطق
هل يجب على الفتاة استئذان والدها عند الخروج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب

هل يجب على الفتاة استئذان والدها عند الخروج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب

أبرز المواد
هل يمكن مزج جرعات لقاحات كورونا؟.. “الصحة العالمية” تُجيب

هل يمكن مزج جرعات لقاحات كورونا؟.. “الصحة العالمية” تُجيب

أبرز المواد
شاب ينقذ محتجزاً داخل السيل بـ”شيول” (فيديو)

شاب ينقذ محتجزاً داخل السيل بـ”شيول” (فيديو)

أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع

أبرز المواد

هل يجب على الفتاة استئذان والدها عند الخروج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب

هل يجب على الفتاة استئذان والدها عند الخروج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب
http://almnatiq.net/?p=1031396
محررو المناطق

كشف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، عن وجوب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل، في حال طلب الوالد ذلك وشدد على طلب إذنه.

 

ورد على سؤال متصلة عن حكم الخروج دون إذن والدها من المنزل والذهاب إلى أي مكان، خلال برنامج “استديو الجمعة” المذاع عبر إذاعة “نداء الإسلام”.

 

وأوضح المطلق، أن كان الأب نبّه على ابنته ضرورة أن تأخذ إذنه عند الخروج من المنزل فلا يجب أن تخرج إلا بعد طلب استئذانه وإعلامه بالخروج، لأن مخالفته في ذلك قد تسبب غضبه وتجلب المشاكل.

 

وتابع المطلق: أما إذا كان الأب تاركاً الأمر متيسرًا واحتاجت الفتاة الخروج فلتذهب، فلا تحتاج إذن الأب إلا إذا شدد في ذلك بقوله “لا تخرجي من المنزل إلا بإذن فلا يجوز مخالفته والخروج من غير طلب استئذانه في هذه الحالة”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*