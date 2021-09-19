هل يجب على الفتاة استئذان والدها عند الخروج؟.. عضو هيئة كبار العلماء يُجيب

محررو المناطق

كشف المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله المطلق، عن وجوب استئذان الفتاة من والدها عند الخروج من المنزل، في حال طلب الوالد ذلك وشدد على طلب إذنه.

ورد على سؤال متصلة عن حكم الخروج دون إذن والدها من المنزل والذهاب إلى أي مكان، خلال برنامج “استديو الجمعة” المذاع عبر إذاعة “نداء الإسلام”.

وأوضح المطلق، أن كان الأب نبّه على ابنته ضرورة أن تأخذ إذنه عند الخروج من المنزل فلا يجب أن تخرج إلا بعد طلب استئذانه وإعلامه بالخروج، لأن مخالفته في ذلك قد تسبب غضبه وتجلب المشاكل.

وتابع المطلق: أما إذا كان الأب تاركاً الأمر متيسرًا واحتاجت الفتاة الخروج فلتذهب، فلا تحتاج إذن الأب إلا إذا شدد في ذلك بقوله “لا تخرجي من المنزل إلا بإذن فلا يجوز مخالفته والخروج من غير طلب استئذانه في هذه الحالة”.