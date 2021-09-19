“استشارية”: إدارة الدواء الأمريكية توصي بتطعيم هذه الفئة بجرعة ثالثة (فيديو)

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قالت استشارية الأمراض الجرثومية بمستشفى براغ منى كيال، إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتطعيم كبار السن والمعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا بجرعة لقاح ثالثة.

وأضافت كيال خلال لقاء عبر قناة “العربية”، أنه مع قدوم فصل الخريف ومع الحالة الوبائية التي لا يمكن أن تطابق 100٪، كان هناك تسرع من بعض الدول بالإعلان عن تلقيح الجميع في فترة معينة.

وأوضحت كيال، بأن في المملكة المتحدة يتحدثون عن عمر 50 عاما فيما فوق يجب عليهم تلقي جرعة ثالثة، مؤكدة على أن الجميع معرض للخطر.