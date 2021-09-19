دراسة حديثة: طفرات كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عبر الهواء

المناطق - وكالات:

مخاوف جديدة من انتشار فيروس كورونا في الهواء، حيث أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء جامعة أوكسفورد، بأن طفرات فيروس كورونا لها قابلية أعلى للانتشار عن طريق الهواء.

وأكدت الدراسة التي نشرها المكتب الصحفي لجامعة أوكسفورد لصالح الجمعية الأمريكية للعدوى والأمراض: “فيروس سارس-كوف-2 يتطور نحو الأنواع التي لديها قابلية للانتقال عبر الهواء”.

وأوضحت الدراسة: توفر الكمامات الفضفاضة مستوى تحكماً ملحوظاً بل متواضعاً. لذلك الكمامات ستبقى ضرورية حتى بصبح مستوى التطعيم عالياً جداً.

وكشف البيان أن الدراسة أظهرت أن الكمامات خفضت بشكل ملحوظ دخول الحمض النووي الريبي الفيروسي بنسبة تتراوح بين النصف والثلث.