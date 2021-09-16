الموارد البشرية: نستهدف الوصول إلى 57 ألف عقد عمل مرن بنهاية 2022

المناطق - وكالات:

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن حجم العقود عبر منصة العمل المرن، الذي يهدف إلى دعم التوطين وتوفير فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن وتخفيض نسب البطالة.

من جانبها أكدت الوزارة أن إجمالي عدد العقود عبر منصة العمل المرن، بلغت أكثر من عشرة آلاف عقد، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 57 ألف عقد عمل مرن بنهاية 2022.

وأضافت الوزارة، أن نظام العمل المرن يهدف إلى إيجاد مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات بساعات عمل أقل ومرونة أكبر، إضافة إلى إسهامه في تلبية احتياجات القطاع الخاص الطارئة والموسمية من الكوادر الوطنية.

وأوضحت بأن أكثر المهن التي تم التوظيف عليها بائع عام، بائع مواد تموينية، مستشار خدمات فنية، مشرف خدمات طعام، مساعد إداري، فيما كانت أعلى الأنشطة التي استفادت من نظام العمل المرن الإنشاءات العامة للمباني، الخدمات اللوجستية، أنشطة الاستشارات الهندسية، البيع بالتجزئة والجملة، خدمات صيانة المباني، تشغيل المقاصف والكافتيريات، ومراكز الصيرفة، والتصميم والبرمجة.