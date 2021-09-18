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إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية (فيديو)

إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية (فيديو)

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إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية (فيديو)

إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031430
محررو المناطق

كشف أحمد المنهبي مستشار تطوير الأعمال، عن إلغاء اشتراط الجامعات مضي أقل من 5 سنوات على شهادة الثانوية، مشيرا إلى أنه سيتاح للجميع أن يلتحق بالجامعة حتى لو تجاوزوا 5 سنوات.

 

وأضاف مستشار تطوير الأعمال في مداخلة تلفزيونية، أن المتعاقدين وكبار السن سيكون لهم الحق في الالتحاق بالجامعات والدراسات العليا.

 

وتابع أن الكادر البشري في المملكة سينافس محليًا وإقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن التعليم أصبح متاحًا للجميع دون شرط أو قيد، يجب استغلال الفرصة والإمكانيات المتاحة للانطلاق بشكل أكبر إلى العالمية.

 

وأشار إلى أن المتقاعدين يمكنهم ممارسة العمل الحر، أي يستطيع استغلال مهاراته وإمكانياته عبر تقديم خبراته لسوق العمل، ما يوفر له ربحًا ماديًا.

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