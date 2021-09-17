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ضبط قائد مركبة متهور عرَّض حياته والآخرين للخطر (فيديو)

ضبط قائد مركبة متهور عرَّض حياته والآخرين للخطر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031450
محررو المناطق

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ضبط قائد المركبة، يقود مركبته بطريقة متهورة تعرض حياة الأخرين للخطر وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

 

جاء ذلك ردًّا على بلاغ ورد لحساب “المرور السعودي”، عبر “تويتر”، بشأن قيادة  أحد قادة المركبات بطريقة متهورة على أحد الطرق ونشر  فيديو  لقيادته على حسابه.

 

وقال حساب المرور: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

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