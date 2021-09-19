الولايات المتحدة تعتزم التبرع بنصف مليار جرعة لقاح كورونا للدول الفقيرة 

المناطق_ وكالات

تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية، مساعدة الدول الفقيرة في الحد من انتشار فيروس كورونا من خلال التبرع بكميات كبيرة من لقاح كورونا.

حيث كشفت وكالة بلومبيرغ، عن أن السلطات الأمريكية تجري محادثات مع شركة “فايزر” الأمريكية لشراء 500 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، لتسليمها إلى الدول الفقيرة.

وأكدت الوكالة، أن توقيع الصفقة بين إدارة الرئيس جو بايدن وشركة الأدوية هذه التي تنتج اللقاح بالتعاون مع شركة “بيونتيك” الألمانية قد يتم في الأيام القريبة القادمة، مشيرة إلى أن الإعلان عن هذه الصفقة سيتم عشية قمة مكافحة كورونا المقرر إجراؤها في 22 سبتمبر الجاري. وستعقد هذه القمة بمبادرة من الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقنية الفيديو كونفرنس، على هامش الدورة السنوية الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن توزع الـ 500 مليون جرعة من لقاح “فايزر-بيونتيك” بين الدول الفقيرة التي تحتاج إليها، عبر آلية “كوفاكس” الدولية.

و وقع البيت الأبيض صفقة مماثلة مع شركة “فايزر” في يونيو الماضي، مشيرة إلى أن توريد اللقاح يجري بشكل بطيء. وترى أن ذلك يؤدي إلى أنه “في العديد من البلدان الفقيرة المشاركة في آلية “كوفاكس” تلقى حتى الآن جزء صغير فقط من السكان لقاحًا مضادًا لكورونا”.