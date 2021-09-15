هل هي خياشيم؟.. كواليس صورة عضلة “محمد صلاح” المثيرة للجدل 

المناطق_ وكالات

أثارت صور للنجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في الدوري الإنجليزي التي التقطت أثناء خلع قميصه عقب إحراز هدف في مرمى كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي جدل واسع.

حيث رصدت الكاميرات عضلتين على جانبي صدر اللاعب تشبهان أجنحة الطيور، في مشهد غير معتاد بالنسبة للاعبي كرة القدم.

وبرغم أن الصورة صحيحة والتقطها بول إليس مصور وكالة “فرانس برس” من ملعب “أنفيلد”، إلا إن البعض شكك في صحة الصورة.

وأثارت العضلة تعليقات وتساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال صلاح إشادات بالجملة بسبب تطوره البدني الرهيب خلال الفترة الأخيرة، توازيا مع تألقه فنيا وتحوله إلى ما يشبه الظاهرة الرقمية مع ليفربول.

لكن التعليقات لم تخل من الطرفة، حيث قال أحد متابعي “فيسبوك”: “إنها ليست عضلة.. يبدو أن أحدا يحتضنه من الخلف”، بينما ذهب آخر إلى القول إن هذه العضلة “تشبه الخياشيم”، فيما رأت متابعة في الصورة “أصابع المدرب” يورغن كلوب.

وكشفت تقارير صحفية عن أن العضلة التي تظهر في الصورة تعرف علميا باسم “Serratus anterior muscle”، أو “العضلة المنشارية الأمامية”، وهي تصل عظام الكتف بالضلوع الثمانية العليا.

وتعرف العضلة بين الرياضيين باسم “عضلة الملاكم”، لأنها مسؤول عن مد الكتف إلى الأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر.

وحتى تصل العضلة إلى هذه الدرجة من البروز، مثلما في حالة صلاح، تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، تتضمن رفع أوزان فوق الرأس مع إدارة الذراعين للأعلى.