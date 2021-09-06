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شاهد.. مسلحو طالبان يلهون ببدالات المياه.. ونشطاء يسخرون: “القوة البحرية”

شاهد.. مسلحو طالبان يلهون ببدالات المياه.. ونشطاء يسخرون: “القوة البحرية”
http://almnatiq.net/?p=1031468
المناطق - وكالات:

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة لمسلحي حركة طالبان وهم يلهون ببدالات المياه في واحدة من البحيرات التي طالما قصدها السياح للاسترخاء والاستجمام. بحديقة “باند إي أمير” الوطنية.

 

وكانت “باند إي أمير”  مقصدا لعشرات الآلاف من الزوار، من داخل وخارج أفغانستان، حتى عرفت بـ “واحة السلام”، حيث تقع على مساحة 600 كيلومتر مربع بين جبال هندو كوش، في إقليم باميان وسط أفغانستان.

 

وأثارت صور مسلحي طالبان وهم حاملين أسلحتهم ويلهون ببدالات المياه الملونة التي تحمل نقوشا طفولية، السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض المشهد بـ”قوة طالبان البحرية”.

 

لكن السخرية سرعان ما تحولت إلى مخاوف من تدمير طالبان لتراث المنطقة، التي تحمل شهرة عالمية كونها منطقة آثار “الماضي البوذي لأفغانستان”.

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