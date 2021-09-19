احدث الأخبار

والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب
أبرز المواد
 انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  
أبرز المواد
 جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام
أبرز المواد
 أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام
أبرز المواد
 ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون في المملكة.. ودراسة حديثة تكشف 5 أسباب (فيديو)
أبرز المواد
 اكتشاف “أمرًا خطيرًا” في طائرة الرئيس الأمريكي الجديدة وفتح تحقيق موسع
أبرز المواد
 كورونا ينهي حياة أشد المعارضين لتلقي اللقاح في العالم 
أبرز المواد
 زوجان يغامران بالسفر عبر الدراجات النارية.. رشا و عبدالعزيز يرويان قصتهم (فيديو)
أبرز المواد
 يوسف خميس: “الأنا” سبب خسارة النصر.. والعالمي يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية (فيديو)
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بطريق “الطائف – الرياض”
أبرز المواد
 هل هي خياشيم؟.. كواليس صورة عضلة “محمد صلاح” المثيرة للجدل 
أبرز المواد
 القبض على شخص اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه بجدة
أبرز المواد
والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب

والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب

أبرز المواد
انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  

انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  

أبرز المواد
جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام

جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام

أبرز المواد
أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام

أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام

أبرز المواد

والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب

والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1031541
المناطق - وكالات:

كشف والد الأسير الفلسطيني الفار من السجن الإسرائيلي، أيهم كممجي، عن تفاصيل أخر مكالمة مع نجله قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقال فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي : “أيهم هاتفني قبل اعتقاله وأبلغني أنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله.

 

وأفاد الأب أنه تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من رقم غريب، وكان على الهاتف ابنه أيهم الذي أخبره بأنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين، وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياه أهل البيت والفلسطينيين في المنطقة.

 

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين في الضفة الغربية وحاصرت منزلا في الحي، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم.

 

وذكرت قناة “كان” العبرية أن اعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين تم دون إصابات في صفوف قوات الجيش.

 

وجاء اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات بعد 13 عملية دهم وتفتيش لمناطق شمال الضفة بحثا عن الأسيرين، وأقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة من جنين، بحثا عن كممجي ونفيعات.

 

 

روابط ذات صلة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل آخر أسيرين من الـ 6 الهاربين من سجن جلبوع
الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية

الخارجية الفلسطينية تدين الصمت الدولي تجاه التنكيل الإسرائيلي بالمسيرات السلمية
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*