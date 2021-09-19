والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب

المناطق - وكالات:

كشف والد الأسير الفلسطيني الفار من السجن الإسرائيلي، أيهم كممجي، عن تفاصيل أخر مكالمة مع نجله قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال فؤاد كممجي والد الأسير أيهم كممجي : “أيهم هاتفني قبل اعتقاله وأبلغني أنه سيسلم نفسه حرصًا على حياة المواطنين في المنزل الذي كان بداخله.

وأفاد الأب أنه تلقى اتصالا هاتفيا في الساعة 1:45 بعد منتصف الليل من رقم غريب، وكان على الهاتف ابنه أيهم الذي أخبره بأنه محاصر بأحد المنازل بمدينة جنين، وأنه مضطر لتسليم نفسه حفاظا على حياه أهل البيت والفلسطينيين في المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية فإن قوات الاحتلال اقتحمت الحي الشرقي لمدينة جنين في الضفة الغربية وحاصرت منزلا في الحي، مطالبة من فيه بتسليم أنفسهم.

وذكرت قناة “كان” العبرية أن اعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين تم دون إصابات في صفوف قوات الجيش.

وجاء اعتقال أيهم كممجي ومناضل نفيعات بعد 13 عملية دهم وتفتيش لمناطق شمال الضفة بحثا عن الأسيرين، وأقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية، وشنت حملات تمشيط في مناطق متفرقة من جنين، بحثا عن كممجي ونفيعات.