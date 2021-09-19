احدث الأخبار

تُحدث اضطرابا في الجسم.. 5 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة
أبرز المواد
 والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب
أبرز المواد
 انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  
أبرز المواد
 جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام
أبرز المواد
 أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام
أبرز المواد
 ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون في المملكة.. ودراسة حديثة تكشف 5 أسباب (فيديو)
أبرز المواد
 اكتشاف “أمرًا خطيرًا” في طائرة الرئيس الأمريكي الجديدة وفتح تحقيق موسع
أبرز المواد
 كورونا ينهي حياة أشد المعارضين لتلقي اللقاح في العالم 
أبرز المواد
 زوجان يغامران بالسفر عبر الدراجات النارية.. رشا و عبدالعزيز يرويان قصتهم (فيديو)
أبرز المواد
 يوسف خميس: “الأنا” سبب خسارة النصر.. والعالمي يحتاج إلى مدرب صاحب شخصية قوية (فيديو)
أبرز المواد
 مصرع وإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب مركبة بطريق “الطائف – الرياض”
أبرز المواد
 هل هي خياشيم؟.. كواليس صورة عضلة “محمد صلاح” المثيرة للجدل 
أبرز المواد
تُحدث اضطرابا في الجسم.. 5 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة

تُحدث اضطرابا في الجسم.. 5 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة

أبرز المواد
والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب

والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب

أبرز المواد
انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  

انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  

أبرز المواد
جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام

جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام

أبرز المواد

تُحدث اضطرابا في الجسم.. 5 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة

تُحدث اضطرابا في الجسم.. 5 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة
http://almnatiq.net/?p=1031559
المناطق - وكالات:

نصح عدد من خبراء التغذية بتجنب بعض المشروبات والأطعمة في بداية اليوم عندما تكون المعدة فارغة.

 

ووفقا لخبراء التغذية، فإن عمل أعضاء الجسم يكون بطيئا في الصباح، وهذا يستلزم تناول أشياء خفيفة لا تحدث اضطرابا في الجسم.

 

ومن بين الأشياء التي يفضل أن يتجنبها الإنسان في بداية يومه عندما تكون معدته فارغة:

– القهوة: يبدو أن شرب القهوة بالنسبة إلى البعض طريقة سهلة للتخلص من النعاس، لكن شربها على معدة فارغة قد يؤدي إلى الحموضة، وهذا يحفز إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، مما يسبب التهابا في المعدة لدى البعض.

– المشروبات الباردة: يؤدي تناول المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية، وجعل عملية الهضم بطيئة، بينما المشروبات الفاترة أفضل، لأنها تساعد التمثيل الغذائي في الجسم.

– الأطعمة الحارة: يؤدي تناول التوابل على معدة فارغة إلى تهييج بطانة الأخيرة، وهو ما يفضي غالبا إلى عسر الهضم وحموضة في المعدة,

– الكحول: مع عدم وجود طعام في المعدة، تنتقل الكحول مباشرة إلى مجرى الدم، وهناك يتم توزيعها بسرعة في جميع أنحاء الجسم، مما يتسبب في اتساع الأوعية الدموية وينتج عنه شعور مؤقت بالدفء، وانخفاض مؤقت في معدل النبض، فضلاً عن ازدياد ضغط الدم.

– العلكة: مضغ العلكة ليس بالأمر الجيد، لأن المضغ يدفع الجهاز الهضمي إلى إنتاج مزيد من الأحماض، وهو ما قد يلحق ضررا ببطانة المعدة، حيث لا يوجد طعام، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى القرحة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*