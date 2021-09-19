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موجود في كل منزل.. حل غذائي ساحر يقلل من تفشي كورونا

موجود في كل منزل.. حل غذائي ساحر يقلل من تفشي كورونا
http://almnatiq.net/?p=1031573
المناطق - وكالات:

كشفت دراسة جديدة أن بعض المكونات الغذائية يمكن أن تساهم في التقليل من تفشي فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد-19”.

 

وخلص الباحثان في جامعة سنترال بولاية فلوريدا، مايكل كينزل وكريم أحمد، إلى أن مكونات غذائية مثل الزنجبيل ونشا الذرة، وصمغ الزانثان، وأغار (تدخل في صناعة الشوكولاتة والمثلجات)، تقلل من قطرات اللعاب الخارج من الجسم.

 

ولاحظ الباحثون أن الزنجبيل قلل من كمية اللعاب الناتجة عن العطس بنسبة تزيد عن 80 بالمئة، وعمل إلى جانب القناعة على تقليل المسافة التي تقطعها قطرات اللعاب.

 

وأشار الباحثان إلى أن تناول  هذه الأطعمة يمكن أن يؤدي إلى تقليل حجم اللعاب لدى الفرد، ويؤدي إلى تقليل كميات القطرات التي يطلقها الإنسان في الهواء وتحمل فيروس كورونا.

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