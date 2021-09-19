الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً

المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.