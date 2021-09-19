احدث الأخبار

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً
محليات
 مصادرة طنين من الخضروات والفواكه بمسفلة مكة
أبرز المواد
 إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية إلى تونس على متنها خمسة مولدات أكسجين
أبرز المواد
 في 15 دقيقية.. تخلص من آلام الظهر دون الحاجة للجراحة (فيديو)
أبرز المواد
 موجود في كل منزل.. حل غذائي ساحر يقلل من تفشي كورونا
أبرز المواد
 الشرطة تطارد سيارة تسلا ذاتية الحركة يقودها سائق فاقد الوعي (فيديو)
أبرز المواد
 تُحدث اضطرابا في الجسم.. 5 أطعمة ومشروبات احذر تناولها على معدة فارغة
أبرز المواد
 والد الأسير أيهم كممجي: نجلي سلم نفسه للاحتلال لهذا السبب
أبرز المواد
 انهيار سقف بمغسلة ملابس.. وبلدية “غرب الدمام” تكشف التفاصيل  
أبرز المواد
 جريمة تهزّ مصر.. جزار يشق بطن زوجته في وضح النهار وسط ميدان عام
أبرز المواد
 أساء إلى عضوة بالشورى.. المحكمة تفرض 3 عقوبات على محام
أبرز المواد
 ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان القولون في المملكة.. ودراسة حديثة تكشف 5 أسباب (فيديو)
أبرز المواد
الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً

محليات
مصادرة طنين من الخضروات والفواكه بمسفلة مكة

مصادرة طنين من الخضروات والفواكه بمسفلة مكة

أبرز المواد
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية إلى تونس على متنها خمسة مولدات أكسجين

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. وصول طائرة إغاثية إلى تونس على متنها خمسة مولدات أكسجين

أبرز المواد
في 15 دقيقية.. تخلص من آلام الظهر دون الحاجة للجراحة (فيديو)

في 15 دقيقية.. تخلص من آلام الظهر دون الحاجة للجراحة (فيديو)

أبرز المواد

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً

الأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 7 مساءً
http://almnatiq.net/?p=1031594
المناطق - واس:

أصدر المركز الوطني للأرصاد  تنبيها من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

 

وبين المركز الوطني للأرصاد أن الحالة تستمر – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

 

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس اليوم الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان.

 

روابط ذات صلة

الأرصاد: تكوّن ضباب على محافظة ينبع

الأرصاد: تكوّن ضباب على محافظة ينبع
الأرصاد تحذر: تعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية

الأرصاد تحذر: تعرض منطقة عسير إلى أمطار رعدية وتدني في مستوى الرؤية
“الأرصاد” تحذر من تدني الرؤية في محافظتي الحناكية والمهد

“الأرصاد” تحذر من تدني الرؤية في محافظتي الحناكية والمهد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*