قمر الحصاد.. البدر الأخير في فصل الصيف يظهر الليلة

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يشهد ليل الإثنين، ظهور القمرُ البدر لشهر صفر 1443، وهو البدر الأخير في فصل الصيف، ويسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.

ويعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًّا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير، خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويُعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين، وتعتبر فوهة “تيخو” أكثر الفوهات إشعاعًا.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن مصطلح قمر الحصاد استُخدم لعدة سنوات وهي تسمية “شعبية” تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، إضافة إلى أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريبًا إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في وقت طور البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وبحسب أبو زاهرة فإن القمر سيشرق من الأفق الشرقي (الشمال الشرقي) مع غروب الشمس، وسيلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر سيكون كبيرًا عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه ورديًّا أو برتقاليًّا؛ ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

ولفت إلى أن اللون الوردي أو البرتقالي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا؛ حيث تعمل مكوناته على بعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر؛ بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى أعيننا، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

وتابع أبو زاهرة:” قمر الحصاد سيصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائل باتجاه الجنوب، ويتبع ذلك وصوله لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعة 02:54 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية (11:54 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر، وسيبقى مشاهدًا إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء”.

وأشار إلى أنه خلال بضعة أيام؛ سيكون القمر مشاهدًا فقط في سماء الفجر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله لحظة الاكتمال.