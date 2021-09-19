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شاهد.. جولة داخل “مرصد شمسي” أثري استخدمه المزارعين منذ عشرات السنين بجازان (فيديو)

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شاهد.. جولة داخل “مرصد شمسي” أثري استخدمه المزارعين منذ عشرات السنين بجازان (فيديو)

شاهد.. جولة داخل “مرصد شمسي” أثري استخدمه المزارعين منذ عشرات السنين بجازان (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031623
محررو المناطق

أبرز تقرير بثته قناة العربية، مرصد شمسي أثري استخدمه أهالي جبل “سلا” في محافظة العارضة بمنطقة جازان منذ عشرات السنين لمعرفة وقت زراعة أنواع المحاصيل.

 

وظهر في الفيديو أحد الأشخاص يروي لطفل، عن تفاصيل المكان حيث أكد أنه ماضي الآباء والأجداد، مؤكداً على أنهم كانوا يعرفون مواقيت الزراعة من خلال صخرة موجودة داخل المرصد.

 

وكشف عن العلامات الموجودة داخل المرصد الشمسي، مؤكداً على أن كل علامة تعني موسم من مواسم الزراعة في المملكة.

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