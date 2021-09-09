احتجاجات المعلمين في إيران تتجدد لسوء “المعيشة”

المناطق-الرياض

تستمر مظاهرة المعلمين الإيرانيين، أمام البرلمان بالعاصمة طهران للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وهتف المحتجون وفقاً لمقاطع فيديو بشعارات “المعلم مستيقظ ويكره الوعود”، في إشارة إلى الوعود التي قطعها البرلمان في عهد الرئيس السابق حسن روحاني بتحسين أوضاعهم المعيشية ورفع رواتبهم.

وتحدثت مواقع إخبارية معارضة عن قيام قوات الأمن باستخدام القوة لتفريق المعلمين المحتجين من أمام مدخل البرلمان الإيراني.

ووفق لتقارير محلية فإن سبعة مقاطعات إيرانية بما في ذلك خوزستان وبوشهر وطهران وأصفهان وأذربيجان الغربية، شهدت أيضاً احتجاجات للمعلمين.

وتبلغ متوسط راتب المعلمين الرسميين في إيران 3 ملايين تومان ما يعادل “340” دولار وهو رقم يقع تحت خط الفقر المحدد بـ 700 دولار شهريا في ظل تضخم الأسعار، وعلى الرغم من تدني رواتب المعلمين في إيران، فإن النظام يهدد المعلمين بطردهم أو قبول هذه الرواتب الضئيلة.