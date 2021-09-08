أمير الجوف يناقش مع عدد من المسؤولين منجزات وتحديات حملة الـ 90 يوماً لمعالجة التشوه البصري

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على ما أنجزته أمانة المنطقة لمعالجة التشوه البصري بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها ضمن أعمال حملة التسعين يوما لمعالجة التشوه البصري بمدن المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع سموه اليوم مع 6 مسؤولين هم: مدير شرطة المنطقة اللواء محمد بن مبارك الوذيناني، ورئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبدالله الشايع، وأمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ومدير عام التعليم الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالله بن أحمد الأحمري، ومدير خدمات المياه بالمنطقة المهندس حسن بن قبلان القرني.

وناقش سموه خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تعترض عمل الحملة، وأهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية المعنية لإنجاح الحملة.

وشدد سمو أمير الجوف على ضرورة تحقيق أهداف الحملة على أكمل وجه في الارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري في المنطقة، مطالباً الجميع بمضاعفة الجهد وتكثيف التعاون والتنسيق لأداء المهام المطلوبة وتجاوز كافة المعوقات إن وجدت، مؤكداً دعم الإمارة الكامل لأهداف الحملة ومتابعة مستجداتها أولاً بأول.

وبحسب العرض المقدم من أمين المنطقة المهندس عاطف الشرعان خلال الاجتماع، تم إزالة 1.4 مليون متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 264 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة، و392 ألف متر مربع من الحفر وتشققات الشوارع، ودهان 338 ألف متر طولي من الأرصفة والخطوط الأرضية، وإصلاح 86 ألف متر مربع من الانترلوك وبلاطات الأرصفة المتهالكة، وصيانة 4709 من أعمدة الإنارة والفوانيس.

كما تضمنت الأعمال بحسب العرض إزالة وتحسين مظهر قرابة 10 آلاف من حواجز الحفريات، ومعالجة وضع 1608 حاويات، وسحب 2379 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع والأحياء، وذلك من خلال 181 فرقة تضم 1344 كادراً بشرياً ما بين مشرف ومراقب وعامل، تدعمهم 252 آلية ومعدة.

حضر الاجتماع وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان، والوكيل المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.