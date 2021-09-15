محررو المناطق

كشفت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية عن 4 خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”.

وأضافت المؤسسة أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك.

وتضمنت خطوات طلب الخدمة:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل

3- اختيار أيقونة طلب ساند

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب