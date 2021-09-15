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4 خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”

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4 خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”

4 خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”
http://almnatiq.net/?p=1031641
محررو المناطق

كشفت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية عن 4 خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”.

وأضافت المؤسسة أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك.

وتضمنت  خطوات طلب الخدمة:

1-  تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل

3- اختيار أيقونة طلب ساند

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب

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