احدث الأخبار

لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)
أبرز المواد
 الدفاع تعلن جدول العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91
أبرز المواد
 رئيس مركز تكوين الأسرة: هناك حاجة ملحة لوجود جمعيات للتوفيق بين راغبي الزواج (فيديو)
أبرز المواد
 لسبب عجيب.. محام يستأجر قاتلا محترفا لإطلاق النار عليه والمحكمة تعاقبه
أبرز المواد
 “الصحة” تكشف طريقة إنقاذ حياة المصاب بالإجهاد الحراري 
أبرز المواد
 مواعيد وشروط الوظائف الشاغرة بهيئة الأمر بالمعروف
أبرز المواد
 هل غسل اللحوم النيئة قبل طهيها يصيبك بالتسمم؟
أبرز المواد
 أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال أغسطس 2021
أبرز المواد
 وزارة الصحة ترد على واقعة إهمال في أحد المستشفيات العامة 
أبرز المواد
 رغم قرار التجارة باستبداله.. بنوك تُواصل تقديم خدماتها بالرقم المدفوع
أبرز المواد
 المملكة تؤكّد دعمها للجهود الدولية لتسهيل الوصول إلى لقاحات كوفيد-19
أبرز المواد
 4 خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”
أبرز المواد
لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)

لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)

أبرز المواد
الدفاع تعلن جدول العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

الدفاع تعلن جدول العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

أبرز المواد
رئيس مركز تكوين الأسرة: هناك حاجة ملحة لوجود جمعيات للتوفيق بين راغبي الزواج (فيديو)

رئيس مركز تكوين الأسرة: هناك حاجة ملحة لوجود جمعيات للتوفيق بين راغبي الزواج (فيديو)

أبرز المواد
لسبب عجيب.. محام يستأجر قاتلا محترفا لإطلاق النار عليه والمحكمة تعاقبه

لسبب عجيب.. محام يستأجر قاتلا محترفا لإطلاق النار عليه والمحكمة تعاقبه

أبرز المواد

لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)

لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031663
محررو المناطق

نصحت مدربة الرياضة هند الشارخ، بعدم ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا.

 

وقالت الشارخ في لقاء عبر  لقاء متلفز، إن ممارسة الرياضة للجنسين أكثر من ٥ مرات أسبوعياً يسبب إرهاق للعضلات، وهو ما يدفع ممارسي الرياضة للبعد عنها.

 

ونصحت الشارخ، ممارسي الرياضة بالذهاب إلي النادي من ٣ إلى ٤ أيام فقط مع ممارسة تمارين خفيفة.

روابط ذات صلة

رجل يلعب تنس الطاولة مع والدته المسنة (فيديو)

رجل يلعب تنس الطاولة مع والدته المسنة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*