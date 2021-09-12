لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)

نصحت مدربة الرياضة هند الشارخ، بعدم ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا.
وقالت الشارخ في لقاء عبر لقاء متلفز، إن ممارسة الرياضة للجنسين أكثر من ٥ مرات أسبوعياً يسبب إرهاق للعضلات، وهو ما يدفع ممارسي الرياضة للبعد عنها.
ونصحت الشارخ، ممارسي الرياضة بالذهاب إلي النادي من ٣ إلى ٤ أيام فقط مع ممارسة تمارين خفيفة.
#صباح_السعودية | ينصح بعدم ممارسة #الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا.
مدربة الرياضة هند الشارخ. pic.twitter.com/XVqziI0SUl
— صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) September 19, 2021
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