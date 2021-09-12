لهذه الأسباب.. تجنب ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا (فيديو)

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نصحت مدربة الرياضة هند الشارخ، بعدم ممارسة الرياضة لأكثر من خمس مرات أسبوعيًا.

وقالت الشارخ في لقاء عبر لقاء متلفز، إن ممارسة الرياضة للجنسين أكثر من ٥ مرات أسبوعياً يسبب إرهاق للعضلات، وهو ما يدفع ممارسي الرياضة للبعد عنها.

ونصحت الشارخ، ممارسي الرياضة بالذهاب إلي النادي من ٣ إلى ٤ أيام فقط مع ممارسة تمارين خفيفة.