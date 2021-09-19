أسعار السلع والخدمات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً خلال أغسطس 2021

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كشفت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء، الخاصة بمتوسط أسعار السلع والخدمات في السوق السعودي لشهر أغسطس 2021، انخفاض أسعار 72 سلعة وخدمة وارتفاع أسعار 93 سلعة وخدمة أخرى من إجمالي 166 سلعة وخدمة موزعة على 10 مجموعات.

1- الأغذية والمشروبات (تتضمن 91 سلعة)

كان “عنب محلي” هو أكثر السلع ارتفاعا في الأسعار خلال شهر أغسطس الماضي وذلك بنسبة 21.51%، تلاه “زيت نباتي (للقلي) العربي” بنسبة 18.99%.

بينما كان “برتقال أبو سرة مصري” أكثر السلع انخفاضا خلال الفترة وذلك بنسبة 20.35%، تلاه “هيل هندي” بنسبة انخفاض قدرها 15.26%.

2- السلع الإنشائية (38 سلعة)

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار 33 سلعة إنشائية، وانخفاض أسعار 5 سلع إنشائية خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك مقارنة بنفس الفترة من 2020.

3- الأعلاف والحيوانات الحية (11 سلعة)

ارتفعت أسعار جميع أنواع الأعلاف والحيوانات الحية في شهر أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

4- الملابس (10 سلع)

أما فيما يخص الملابس، فقد ارتفعت أسعار 5 سلع وانخفضت أسعار 5 سلع خلال شهر أغسطس الماضي.

5- السلع والخدمات الشخصية المتنوعة (4 سلع)

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار سلعتين من السلع والخدمات الشخصية المتنوعة في أغسطس 2021، فيما انخفض سعر سلعتين.

6- المنظفات (4 سلع)

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار سلعتين من المنظفات في أغسطس 2021، وانخفاض سلعتين

7- الصحة (3 خدمات)

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار سلعة من الخدمات الصحية خلال أغسطس 2021، فيما انخفضت سلعتين

8- صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية (خدمتان)

أما فيما يخص صيانة وإصلاح معدات النقل الشخصية، فقد ارتفعت خدمة واحدة خلال أغسطس 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، مقابل انخفاض الخدمة الأخرى.

9- الفنادق والشقق المفروشة:

وبخصوص الفنادق والشقق المفروشة، فقد ارتفع سعر خدمة واحدة خلال أغسطس 2021، مقابل انخفاض الخدمة الأخرى.

10- التبغ:

وأظهرت البيانات انخفاض أسعار سلعة سجائر مارلبورو، خلال أغسطس 2021، مقارنة بنفس الفترة من عام 2020