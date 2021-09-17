مواعيد وشروط الوظائف الشاغرة بهيئة الأمر بالمعروف

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كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن رغبتها في التعاقد على 49 وظيفة شاغرة ويبدأ التقديم من اليوم الأحد الموافق 12/2/1443هـ ويستمر لمدة 5 أيام.

وقالت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبر موقعها الإلكتروني إن الوظائف الشاغرة هي رئيس مركز هيئة، وعضو هيئة للمرتبة السادسة.

وأكدت هيئة الأمر بالمعروف أن التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية للرئاسة من خلال هذا الرابط “https://furus.pv.gov.sa/Home/index” لافتة إلى أنه لن يُقبل أي طلب ورقي.

وأشارت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن شروط التقديم على الوظائف الشاغرة تتمثل فيما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

2-التقديم للرجال فقط علماً أنه سيتم الإعلان قريباً عن الوظائف النسوية

3-أن يكون لائقاً صحياً للخدمة

4-غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد عن السنة

5-لا يكون من العاملين في السلك العسكري، ومن لديه خدمة عسكرية سابقة يلزمه إرفاق وثيقة إنهاء الخدمة

6-أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل علمي (بكالوريوس) في التخصصات التالية (أصول دين، قانو ، دعوة، شريعة)