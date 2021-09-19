الدفاع تعلن جدول العروض الجوية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91

محررو المناطق

كشفت وزارة الدفاع، عن عروض الطائرات الحربية المشاركة في احتفالات اليوم الوطني الـ 91 للمملكة، الذي يوافق الـ 23 من سبتمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع منشورا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الجدول الزمني وأماكن إجراء العروض الجوية، التي تقوم بها الطائرات الحربية، التابعة للقوات الجوية الملكية بمناسبة اليوم الوطني الـ 91.

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإنه سيتم إجراء العروض الجوية في 8 مدن يكون أولها في مدينة جدة يوم الاثنين المقبل 20 سبتمبر.

ويشمل ذلك اليوم أيضا إقامة عروض جوية في كل من الطائف والرياض.

وفي يوم الخميس 23 سبتمبر، تقوم الطائرات المقاتلة بعروض جوية في أبها وتبوك، بينما تقوم بعروض جوية في الباحة يوم الجمعة 24 سبتمبر.

وتكون آخر العروض الجوية للمقاتلات الحربية يوم السبت المقبل 25 سبتمبر ويتم إجراؤها في الخبر والجبيل.