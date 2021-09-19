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“الصحة” تكشف طريقة إنقاذ حياة المصاب بالإجهاد الحراري 

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“الصحة” تكشف طريقة إنقاذ حياة المصاب بالإجهاد الحراري 

“الصحة” تكشف طريقة إنقاذ حياة المصاب بالإجهاد الحراري 
http://almnatiq.net/?p=1031688
محررو المناطق

نشرت وزارة الصحة مجموعة من النصائح لإنقاذ حياة الشخص الذي تعرض للإجهاد الحراري.

 

وأوضحت الصحة خلال “فيديو جراف”، نشرته صفحة “عش بصحة” التوعوية التابعة للوزارة على موقع “تويتر”، بأن علامات الإجهاد الحراري تتمثل في الشعور بالهذيان والغثيان، وغموض الكلام، وبأن الرؤية غير واضحة، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة وزيادة التعرق، وفقدان الوعي.

 

ونصحت الوزارة باتباع مجموعة من الخطوات لإنقاذ الشخص المصاب بالإجهاد الحراري.

وجاءت الخطوات كالتالي:

الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطبية الطارئة.

نقل المصاب إلى منطقة مظللة وباردة.

إزالة الملابس الخارجية.

شرب رشفات من الماء بشكل متكرر.

تبريد الجسم بكمادات باردة، وتهوية المصاب.

 

 

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