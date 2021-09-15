رئيس مركز تكوين الأسرة: هناك حاجة ملحة لوجود جمعيات للتوفيق بين راغبي الزواج (فيديو)

محررو المناطق

قال فيصل الردادي رئيس مركز تكوين الأسرة ، إن مواقع التواصل الاجتماعي والمقارنات بالمشاهير من أهم مسببات حالات الطلاق.

وأضاف الردادي في مقابلة مع “برنامج اليوم” على قناة الإخبارية أنه من المهم جدا أن يكون هناك استقرار في أول 5 سنوات من الزواج، موضحا أنه عند تجاوز هذه النسبة تصبح حالات الطلاق قليلة جدا.

وتابع الردادي أنه من ضمن أسباب الطلاق أيضا أن بعض المتزوجات تقارن نفسها بالمطلقات أو الغير متزوجات بأن لديهم فسحة من الوقت أو بعض المميزات.

ولفت أيضا إلى أن أهم أسباب الطلاق عدم وجود خيارات كثيرة جدا للشاب أو الفتاة نتيجة عدم معرفة الناس ببعضهم، مؤكدا أن هناك حاجة ملحة لوجود جمعيات للتوفيق بين راغبي الزواج.