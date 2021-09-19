لسبب عجيب.. محام يستأجر قاتلا محترفا لإطلاق النار عليه والمحكمة تعاقبه

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أصدرت محكمة أمريكية حكمًا قضائيًا ضد رجل من ولاية كارولينا الجنوبية بالولايات المتحدة بتهمة تدبير قتل نفسه.

وبحسب موقع “LADbible” الأمريكي فإن المحامي المتهم، أليكس موردو، استأجر قاتلا محترفا لإطلاق النار عليه خلال حادثة تعطل سيارة مفبركة على الطريق لقتله.

وأفادت التحقيقيات أن دافع المحامي المتهم هو حصول ابنه على الرعاية المالية الكاملة في حال وفاته وهذا ما كان يهدف له الأب المحامي، وكان الابن سيحصل بموجب هذه الحادثة على تأمين مالي يبلغ نحو 10 ملايين دولار.

وفي 4 سبتمبر 2021، بعد يومين من مغادرته عيادة تعاطي المخدرات، تم إدخال موردو إلى المستشفى مصابًا بطلقات نارية، حيث تم القبض على عميل سابق للمحامي كورتيس إدوارد سميث والذي اتُهم بالمساعدة في القتل والتآمر لارتكاب احتيال في التأمين.

وشهد كيرتس إدوارد سميث أثناء الاستجواب أن موردو أعطاه سلاحًا بنفسه، وكان الغرض من القتل هو الحصول على تأمين ابن الضحية.