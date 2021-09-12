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لا توجد عند الرجال.. قدرة خارقة تمتلكها النساء

لا توجد عند الرجال.. قدرة خارقة تمتلكها النساء
http://almnatiq.net/?p=1031703
المناطق - وكالات:

أكدت دراسة ألمانية حديثة امتلاك النساء قدرة خارقة يتميزن بها عن الرجال، وهي قدرتهن على شم رائحة الخوف.

وجمع علماء من جامعة هاينريش هاينه في دوسلدورف،  عينات عرق من الأشخاص القلقين خلال تحدثهم أمام الجمهور، ومن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة في مزاج مريح.

وطلب الباحثون من 214 رجلا وامرأة بشم عينات العرق المجمعة وهم يضعون قناع الأكسجين الخاص بالمستشفيات، وكذلك أثناء ممارستهم 5 ألعاب حددها العلماء.

وتوصل الباحثون إلى أن النساء يشاركن في الألعاب الخمسة بطريقة أقل ثقة وأكثر تجنبا للمخاطر أثناء شم رائحة العرق من الأشخاص القلقين، كما أنهن في لعبة خاصة بالاستثمار المالي، قاموا بتحويل أموال أقل إلى لاعبين آخرين.

وكان رد فعل النساء مماثلا عند لعبهن ألعاب على جهاز الكمبيوتر.

وفي المقابل، اكتشف العلماء أن الآثار الناتجة عند النساء لم تظهر لدى اللاعبين الرجال.

وقال الباحثون الألمان إن نتائج دراستهم المنشورة في دورية Biological Psychology الطبية يمكن تفسيرها من خلال التطور الاجتماعي للمرأة.

وأوضحوا أن “إشارات القلق أثناء المواقف المهددة أسلافنا الإناث تدفعهن إلى استخدام شبكاتهن الاجتماعية، وعلى سبيل المثال، إذا كان هناك حيوان مفترس كامن، فإنهن يملن إلى رعاية أطفالهن لضمان بقائهم على قيد الحياة، والتواصل مع الآخرين من أجل نيل الراحة والحماية المشتركة

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