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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

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وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية

وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
http://almnatiq.net/?p=1031738
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات جهود البلدين في مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب جمهورية الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.

واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي “السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر”.

حضر جلسة المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود بن محمد الساطي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.

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