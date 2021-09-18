الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية

المناطق_ وكالات

شيع ظهر الأحد، حثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

وتعرف المقبرة، حضور إعلامي مكثف، من مختلف الدول من أجل تغطية مراسم جنازة الفقيد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وانتقل إلى رحمة الله الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 سنة.

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019، حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة 2012 .