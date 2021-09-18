احدث الأخبار

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية
أبرز المواد
 “التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)
محليات
 الصحة: 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين
أبرز المواد
 هل الجرعة الواحدة تكفي للحماية من متحورات كورونا؟.. الصحة تُجيب
أبرز المواد
 الصحة: مسؤوليتك أمام وطنك تتطلب المسارعة باستكمال التحصين (فيديو )
أبرز المواد
 الصحة: افرحوا بيومكم الوطني وطبقوا الإجراءات الوقائية
أبرز المواد
 “الموارد البشرية” ترفض قرار صحة الطائف بإعادة طبيبة الـ 300 ألف ريال
أبرز المواد
 الحدود الشمالية تسجل “صفر” إصابات كورونا
أبرز المواد
 أمير مكة يستعرض دور المركز الوطني لإدارة النفايات
المناطق
 الصحة: تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة
أبرز المواد
 لا توجد عند الرجال.. قدرة خارقة تمتلكها النساء
أبرز المواد
 وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند ويعقدان جلسة مباحثات رسمية
أبرز المواد
الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية

أبرز المواد
“التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)

“التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)

محليات
الصحة: 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين

الصحة: 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين

أبرز المواد
هل الجرعة الواحدة تكفي للحماية من متحورات كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل الجرعة الواحدة تكفي للحماية من متحورات كورونا؟.. الصحة تُجيب

أبرز المواد

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية

الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة يوارى الثرى بمقبرة العالية
http://almnatiq.net/?p=1031756
المناطق_ وكالات

شيع ظهر الأحد، حثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، بمقبرة العالية، بحضور كبار المسؤولين في الدولة.

 

وتعرف المقبرة، حضور إعلامي مكثف، من مختلف الدول من أجل تغطية مراسم جنازة الفقيد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

وانتقل إلى رحمة الله الجمعة رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز الـ84 سنة.

 

ويعتبر الرئيس الراحل الرئيس الأطول حكما للجزائر، حيث تولى رئاسة الجمهورية الجزائرية قرابة الـ 20سنة، ما بين 1999 حتى 2019، حيث تجاوز مدة حكم الرئيس الراحل هواري بومدين في شهر نوفمبر سنة 2012 .

روابط ذات صلة

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر ناهز 84 عامًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*