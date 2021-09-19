هل الجرعة الواحدة تكفي للحماية من متحورات كورونا؟.. الصحة تُجيب

محررو المناطق

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، إن الجرعة الواحدة والمناعة بعد الإصابة بفيروس كورونا لا تكفي للحماية من المتحورات.

واستعرض خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19)، نسب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا (كوفيد-19) في مناطق المملكة.

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض المؤشرات الوبائية، مستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الإحصائيات والخدمات الصحية.

كما يتحدث خلال المؤتمر عبد الرحمن محمد الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، وياسر أحمد الحكمي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 81 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535،531.