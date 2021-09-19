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الصحة: 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين

الصحة: 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا التحصين
http://almnatiq.net/?p=1031783
محررو المناطق

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي، أن 90% ممن هم في العناية المركزة لم يستكملوا جرعتي لقاح كورونا.

 

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي تعقده وزارة الصحة الآن لكشف مستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19).

 

ويتحدث خلال المؤتمر د. محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، ويستعرض المؤشرات الوبائية، مستجدات اللقاح، وأبرز الاستفسارات الإحصائيات والخدمات الصحية.

 

كما يتحدث خلال المؤتمر عبد الرحمن محمد الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، وياسر أحمد الحكمي المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية.

 

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 حالات وفاة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 81 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 535،531.

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