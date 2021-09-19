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“التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)

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“التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)

“التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1031796
محررو المناطق

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عدم التهاون في تطبيق العقوبات عند رصد أي تخفيضات وهمية خلال اليوم الوطني.

 

وشدد الحسين، على ضرورة المصداقية في إعلانات تخفيضات، مبيناً أن تطبيق “تخفيضات” يوضح للمستهلك مدى نظامية التخفيض.

 

ولفت إلى أن تطبيق “تجاري” يتيح الاطلاع على كافة التخفيضات ومصداقيتها.

 

ويشارك الحسين في مؤتمر وزارة الصحة للحديث عن متابعة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والتخفيضات في اليوم الوطني، وآلية التحقق منها والرقابة على الأسواق والمحلات.

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