“التجارة”: لن نتهاون مع أي تخفيضات وهمية باليوم الوطني(فيديو)

أكد المتحدث باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، عدم التهاون في تطبيق العقوبات عند رصد أي تخفيضات وهمية خلال اليوم الوطني.
وشدد الحسين، على ضرورة المصداقية في إعلانات تخفيضات، مبيناً أن تطبيق “تخفيضات” يوضح للمستهلك مدى نظامية التخفيض.
ولفت إلى أن تطبيق “تجاري” يتيح الاطلاع على كافة التخفيضات ومصداقيتها.
ويشارك الحسين في مؤتمر وزارة الصحة للحديث عن متابعة التزام المنشآت التجارية بالاحترازات والتخفيضات في اليوم الوطني، وآلية التحقق منها والرقابة على الأسواق والمحلات.
متحدث #وزارة_التجارة: تطبيق تجاري يتيح الاطلاع على جميع التخفيضات ومصداقيتها.#واس_عام pic.twitter.com/oQzjG053Ai
— واس العام (@SPAregions) September 19, 2021
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