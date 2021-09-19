متحدث “الصحة”: المخاطر على من تلقى جرعتين قليلة جداً (فيديو)

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن المخاطر التي يمكن أن يُشكلها فيروس “كورونا” على من تلقى جرعتين من اللقاح المُضاد “قليلة جداً”.

وقال العبدالعالي، إنه يمكن لمن تلقوا الجرعتين أن يشعروا بالاطمئنان مقارنة بغيرهم ممن لم يستكملوا التحصين.

وشدد على ضرورة التقيد بالاحترازت رغم الحصول على اللقاح، وعدم التواجد في أماكن الخطر أو العدوى.