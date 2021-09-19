“متحدث التجارة”: إلزام المنشآت بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات.. وغرامة تصل لـ200 ألف حال المخالفة

قال عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، إن فترة اليوم الوطني تشهد حركة تجارة في معظم مناطق المملكة، وفي هذه الأيام يتم التركيز على “باركود” إدارة التجمعات في تطبيق توكلنا، وكل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص، تلزم زوارها بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات مع تكثيف الرقابة عليها؛ لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.

وأضاف ” الحسين ” خلال المؤتمر الصحف لمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، اليوم الأحد، انه “في حالة وجود أي تجاوز من أية منشأة سيكون هناك غرامة 100 ألف، وفي حالة تكرارها سيتم مضاعفة الغرامة مع إغلاق المنشأة”.

متحدث #وزارة_التجارة: كل منشأة يتجاوز عدد زائريها 100 شخص، تلزم زوارها بتطبيق “باركود” إدارة التجمعات؛ لضمان عدم تجاوز الطاقة الاستيعابية.#واس_عام pic.twitter.com/TLPo3kh1gs — واس العام (@SPAregions) September 19, 2021

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 546549 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 81 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 535531 حالة، وأكدت “الصحة” تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8661 حالة وفاة، مشيرة إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 2357 والحالات الحرجة 343 حالة.