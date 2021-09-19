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متحدث “الملكية الفكرية”: المملكة دعت لجعل اللقاحات مُتاحة عالمياً وبأسعار معقولة

متحدث “الملكية الفكرية”: المملكة دعت لجعل اللقاحات مُتاحة عالمياً وبأسعار معقولة
http://almnatiq.net/?p=1031817
محررو المناطق

أوضح المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية ياسر الحكمي، موقف المملكة في اجتماع مجلس اتفاقية الجوانب التجارية، المعنية بحقوق الملكية الفكرية بمنظمة التجارة العالمية.

 

وشدد على أن المملكة دعت الدول إلى تحمل مسؤولية التغلب على هذا الوباء بجعل اللقاحات متاحة للجميع وبأسعار معقولة، والتأكد من ألا تشكل الملكية الفكرية عقبة أمام تعزيز إنتاج اللقاحات لأغراض غير تجارية.

 

ولفت إلى أن المملكة أكدت على ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات في جميع أنحاء العالم، كما حثت جميع الدول على المضي قدماً نحو المفاوضات القائمة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.

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